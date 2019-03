Italië vestigt hoop op wonderkind Moise Kean (19)

Kean kent vooralsnog een wervelende start bij de Italiaanse nationale ploeg. De zoon van een Ivoriaanse vader en moeder was zaterdag bij zijn basisdebuut tegen Finland (2-0) meteen trefzeker. In zijn tweede interland werd hij zo de eerste speler uit het geboortejaar 2000 die scoorde namens Italië.

Kean wordt gezien als een wonderkind. Voor zijn ouders was hij dat meteen al. ,,Zijn geboorte was een wonder‘’, vertelde zijn moeder Isabelle aan Tuttosport. ,,De artsen hadden we gezegd dat ik geen kinderen meer kon krijgen. Ik heb gehuild en gebeden. Op een nacht droomde ik over Mozes. Hij was gekomen om me te helpen en vier maanden later was ik weer zwanger.‘’

Kean werd geboren in Vercelli en groeide op in Asti. In 2007 maakte hij de overstap van Asti Calcio F.C. naar de jeugd van Torino. Drie jaar later vertrok de spits, die ook uit de voeten kan als vleugel- en schaduwspits, naar stadgenoot en rivaal Juventus. Daar maakte hij al op zijn 16de zij debuut.

Bij Juventus kon hij in het seizoen 2016/2017 niet op veel speeltijd rekenen onder trainer Massimiliano Allegri. Kean, die wordt begeleid door de Nederlandse Italiaan Mino Raiola, liet zich een seizoen later daarom verhuren aan Hellas Verona. Voor die club maakte hij vier goals in negentien competitiewedstrijden.

Ook in het huidige seizoen komt Kean maar mondjesmaat aan de bak bij Juventus. Tot onvrede van Raiolo, die zijn pupil al bijna naar AC Milan had gebracht. Ondanks zijn beperkte speeltijd blijft hij echter uiterst productief. In slechts 182 speelminuten (verdeeld over zeven wedstrijden) was hij goed voor drie doelpunten en een assist. Voor de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini reden genoeg om het jonge talent te selecteren. Kean betaalde het vertrouwen meteen uit met een doelpunt.

De Italiaanse voetbalwereld is lovend over de jongeling. Zo kopte de krant Gazetta dello Sport na zijn goal tegen Finland - vrij naar de uitspraak van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama: ‘Yes we Kean!’