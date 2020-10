Italië wacht op geteste verdedigers Chiellini en Bonucci

Mancini had 34 spelers opgeroepen voor de oefeninterland tegen Moldavië (woensdag in Florence) en de wedstrijden in de Nations League tegen Polen (zondag in Gdansk) en Oranje (volgende week woensdag in Bergamo). Eén van hen, middenvelder Gaetano Castrovilli van Fiorentina, is vanwege een blessure al afgehaakt.