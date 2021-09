Jaap Stam en Kenneth Vermeer al twaalf duels zonder zege, Van der Water scoort tegen Eloy Room

Van der Water zorgde na 29 minuten voor de 2-0 voor Orlando City, de ploeg waar ook de Portugees Nani speelt. Hij had de assist op de 1-0 verzorgd, waarna Van der Water zijn derde goal van het jaar maakte in de Major League Soccer (MLS). Een indraaiende voorzet viel bij de tweede paal achter Eloy Room in het doel: 2-0.



Hoewel het direct na rust nog wel 2-2 werd, zag Van der Water vanaf de bank hoe zijn ploeg uiteindelijk een 3-2 zege boekte.



Voor Jaap Stam en FC Cincinnati was er opnieuw een tegenvaller. Pas in de laatste minuut maakte Brek Shea de 0-1 voor het Inter Miami van eigenaar David Beckham. Bij FC Cincinnati stond Kenneth Vermeer op doel terwijl bij Inter Miami Nick Marsman keepte en ook Kelvin Leerdam meespeelde. De ploeg van Stam en Vermeer is nu al twaalf wedstrijden zonder zege.