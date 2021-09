Jahanbakhsh dompelt Irak en Advocaat in rouw in strijd om WK-ticket

Door Mikos Gouka



Zo snel als Davy Klaassen in Amsterdam toesloeg tegen de Turken, zo snel rekende Iran dinsdagavond af met buurman Irak. Voor Dick Advocaat op zijn plek in de dug-out kon gaan zitten, had Alireza Jahanbakhsh al koppend de stand op 0-1 gebracht. De 73-jarige bondscoach van Irak schudde mismoedig zijn hoofd. Uitgerekend Jahanbakhsh, de buitenspeler die hij als trainer van Feyenoord al eens vruchteloos naar de Kuip trachtte te halen, was de doelpuntenmaker.

Irak wil als betrekkelijke voetbaldwerg zo vreselijk graag voor het eerst sinds Mexico 1986 naar een WK en heeft zijn sportieve lot volledig in handen van Advocaat gelegd. Maar na het puntje in Seoel tegen Zuid-Korea (0-0) was het onder de airconditioning van het Khalifa Stadion in Doha een lange zit voor de Hagenaar. Iran koesterde de voorsprong tegen de rivaal, incasseerde de overtredingen van Iraakse zijde en deelde zelf uit, maar kwam in de eerste helft nauwelijks in problemen.

Volledig scherm Dick Advocaat. © AFP Advocaat overlegde met zijn assistenten Zejlko Petrovic en Cor Pot over hoe alsnog toe te slaan. Irak werd na de pauze wel iets gevaarlijker, maar het is een formatie van knokkers en duidelijk niet van brille. Na de 0-2 van Mehdi Taremi was het voorbij. Ali Gholizadeh tekende in blessuretijd zelfs nog voor de 0-3.



Advocaat, die eind deze maand zijn 74ste verjaardag viert, brak zijn pensioen al zo vaak af, maar verlengde keer op keer zijn lange trainersloopbaan na het juiste telefoontje van bijvoorbeeld Sparta, FC Utrecht en Feyenoord . Of het feit dat Irak hem weer naar het veld lokte een keuze is geweest met perspectief op sportief succes, is zeer de vraag.

Daar komt bij dat door de Aziatische voetbalbond AFC niet bepaald lichtzinnig met de coronamaatregelen wordt omgesprongen. De nationale elftallen van Irak en Iran mochten dan hun intrek hebben genomen in het luxueuze Al Aziziah Boutique Hotel, de bewegingsvrijheid van de spelers en technische staf had iets weg van een strenge kostschool. Door de gangen van het hotel wandelen mocht nog net, een kop koffie in de lobby was al strikt verboden. De training was een uitje voor de spelers, tussen het voortdurende testen op het virus door.

Met één punt uit de eerste twee wedstrijden zijn Advocaat en Irak héél ver verwijderd van een terugkeer naar Qatar in november 2022. Volgende maand is het al meteen alles of niets. Eerst de thuiswedstrijd tegen Libanon, die wederom in Doha zal worden afgewerkt. Vervolgens de uitwedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten van bondscoach Bert van Marwijk, die eveneens nog geen overwinning wist te boeken in de kwalificatiereeks. De verliezer mag zich waarschijnlijk kansloos achten, al zijn er twee rechtstreekse tickets én een plaatsbewijs via de play-offs te verdienen in poule A.

Uitgesteld

Voor Jahanbakhsh is er volop tijd om na te genieten van deze interlandperiode. De rechterspits van Feyenoord schoot Iran donderdag langs Syrië en scoorde tegen Irak dus opnieuw. De eerstvolgende competitiewedstrijd van zijn club tegen Heracles is uitgesteld tot december en de Europese ontmoeting dinsdag in Israël tegen Maccabi Haifa slaat hij over om niet in problemen te komen in zijn geboorteland. Daar worden ontmoetingen met Israëlische tegenstanders niet gewaardeerd. De eerstvolgende wedstrijd voor de Iraniër is nu pas op 19 september, als Feyenoord op bezoek gaat bij PSV.

