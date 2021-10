Janssen en Smits doeltreffend voor Wolfsburg in Champions League

Smits kwam na de rust het veld in. Janssen ging in de 63ste minuut naar de kant. Jill Roord speelde de hele wedstrijd en Shanice van de Sanden bleef bij de thuisploeg op de bank.

In de poule staat Wolfsburg na twee duels op 4 punten. Servette is nog puntloos. Juventus (3 punten) speelt in deze groep woensdagavond thuis tegen Chelsea (1 punt).