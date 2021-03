Japan geeft Oranje het goede voorbeeld en verplettert tegenstander

Grote man aan de kant van de Japanners was Werder Bremen-aanvaller Yuya Osako die drie doelpunten voor zijn rekening nam. Ook Liverpool-huurling Takumi Minamino - die momenteel is uitgeleend aan Southampton - pikte een doelpunt mee, waardoor Japan na vijf wedstrijden nog altijd ongeslagen is en vijf punten meer heeft dan Tajikistan.



Voor Japan is het de op een na hoogste overwinning uit de geschiedenis. Alleen in 1967 werd er met een groter doelpuntenverschil gewonnen: de Filipijnen verloor met 15-0.



Oranje begint vanavond om 20.45 uur aan het duel met Gibraltar.