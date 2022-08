Jarige Robert Lewandowski helpt Frenkie de Jong en FC Barcelona met twee goals aan uitzege

Van een lijen dakje ging het lange tijd niet in het Baskenland, al mocht de start er zijn. Nog geen minuut was de wedstrijd oud, toen Lewandowski al zijn eerste Barça-treffer tegen de touwen knalde. Vervolgens kwam de thuisploeg met enig geluk langszij via Alexander Isak, waarna het lang 1-1 bleef. De verder onzichtbare Frenkie de Jong, die voor het eerst dit seizoen een basisplaats had, leidde die gelijkmaker in met slordig balverlies, maar het foutje had geen consequenties.