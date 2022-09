Jean-Paul Boëtius laat na operatie aan tumor van zich horen: ‘Bedankt voor alle opbeurende woorden’

Oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius is vanavond succesvol geopereerd. Bij de 28-jarige aanvaller van Hertha BSC werd woensdag een tumor in zijn testikels ontdekt.

,,Hoe bitter dit nieuws in eerste instantie ook is, we zijn vol hoop en vertrouwen dat Jean-Paul zal herstellen en zo snel mogelijk zal terugkeren in onze kring”, zegt technisch directeur Fredi Bobic. ,,Tot zijn terugkeer krijgt hij alle denkbare steun van ons. We zullen dicht bij elkaar zijn als de familie Hertha en wensen hem alleen maar het beste.”

Ook zijn oud-clubs Feyenoord, FC Basel en Mainz steken de Rotterdammer via sociale media een hart onder de riem. Hertha verzoekt iedereen om Boëtius met rust te laten. ‘Zodra er meer bevindingen zijn over het genezingsproces, zal Hertha BSC u hierover informeren. Tot die tijd vragen wij u vriendelijk om geen vragen te stellen uit respect voor de privacy’, zo liet de club uit Berlijn donderdag weten in een statement.

Vrijdagavond liet Boëtius via een boodschap op Instagram van zich horen. ,,Bedankt voor de hartverwarmende en opbeurende woorden. Ik voel me dankzij jullie heel erg gezegend en bevoorrecht. Speciale dank aan Hertha BSC en het medische team voor alle hulp”, laat hij weten bij een foto van hem in het ziekenhuis.

Boëtius is bezig aan zijn eerste seizoen bij Hertha BSC. Hij kwam afgelopen zomer over van Mainz, dat hem in 2018 overnam van Feyenoord.

De aanvaller is niet de eerste speler in de Bundesliga bij wie een tumor in zijn testikels is ontdekt. Afgelopen zomer werd bij Hertha-ploeggenoot Marco Richter teelbalkanker ontdekt. Ex-Ajacied Sébastien Haller (Borussia Dortumd) en PSV-huurling Timo Baumgartl (Union Berlin) overkwam recent hetzelfde.

Haller werd geopereerd en onderging chemotherapie. De spits werkt momenteel aan zijn herstel. Baumgartl stond na een operatie en chemotherapie een halfjaar buitenspel. De 26-jarige verdediger is echter volledig hersteld en maakte afgelopen weekeinde tegen VfL Wolfsburg zijn rentree bij de koploper in de Bundesliga.

Volledig scherm Boëtius in duel met Dortmund-aanvoerder Marco Reus. © AP