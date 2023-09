Jenni Hermoso na WK-winst en rel om kus in het zonnetje gezet bij Mexicaanse club Pachuca

Beurswaar­de Manchester United meer dan 700 miljoen dollar gedaald, topclub ook koploper transfer­ver­lie­zen

Manchester United plc, het op de beurs van New York genoteerde bedrijf van de Engelse profvoetbalclub, zag zijn beurswaarde dinsdag alleen al met meer dan 700 miljoen dollar kelderen, door berichten in de pers dat de verkoop van ManU was ingetrokken.