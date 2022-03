Jens Toornstra krijgt kans tegen Partizan, Bryan Linssen vraagteken bij Feyenoord

Feyenoord verwacht een hectische avond in Belgrado tegen Partizan. Arne Slot kiest voor Jens Toornstra als vervanger van Guus Til en waarschijnlijk staat Cyriel Dessers in de spits.

Door Mikos Gouka



Jens Toornstra speelt morgenavond in Servie als diepste middenvelder bij Feyenoord tegen Partizan Belgrado. De routinier, die na de winterstop zijn basisplek verloor in de Kuip, is de logische vervanger van de geschorste Guus Til.

De kans dat Toornstra in de rug speelt van zijn maatje Bryan Linssen is niet zo groot. De kleine spits is niet okselfris uit de competitiewedstrijd tegen FC Groningen gekomen en om die reden sloeg hij de training in het Partizanstadion over. Slot wilde voor die training nog niet zeggen of Linssen, indien hij op tijd fit raakt voor de achtste finale van de Conference League ook weer gewoon de voorkeur krijgt boven Cyriel Dessers.

Het meest logische scenario lijkt dat de Belg in de basis mag starten tegen de koploper in de Servische competitie. Slot stuurde recent Dennis van der Ree naar Belgrado om de wedstrijd van Partizan tegen Rode Ster te bekijken. De video-analist van Feyenoord kwam terug met verhalen over de uiterst hectische sfeer bij de beladen derby, die Partizan overigens verloor. ,,Maar we hebben veel meer wedstrijden bekeken’’, zegt Arne Slot. ,,Partizan kan het tegen ons doen als veel clubs in de eredivisie’', zegt Slot.

Volledig scherm Vertrouwd beeld dit seizoen bij Feyenoord: Bryan Linssen wordt vervangen door Cyriel Dessers. In Belgrado start de Belg mogelijk in de basis. © Pro Shots / Stanley Gontha

Trainer Thomas Letsch van Vitesse gaf eerder op de dag aan dat AS Roma en PSV twee van de drie favorieten zijn om het toernooi, waarvan de finale in Tirana wordt gespeeld, te winnen. Slot kon wel leven met het feit dat hij Feyenoord daar niet onder schaarde. ,,Want Vitesse verloor met 5-0 van PSV en Vitesse won tweemaal van Feyenoord’', zegt Slot.

Maar aan de andere kant: Feyenoord won met 0-4 van PSV eerder dit seizoen. ,,Misschien was hij dat alweer vergeten’', lachte de trainer van Feyenoord, die in het oude stadion van Partizan een opgewekte indruk maakte. De trainer nam de geschorste spelers Til, Patrik Walemark en de niet speelgerechtigde Cole Bassett mee naar Belgrado. ,,Dan draaien ze hier het zelfde programma als de andere spelers’', zegt Slot.

Volledig scherm Partizan-supporters tijdens de beladen derby tegen Rode Ster. © Getty Images

Dat Bassett wel fit is, maar niet mag spelen en Philippe Sandler geblesseerd is maar wel speelgerechtigd is, is volgens Slot de consequentie van een beslissing die eerder genomen moest worden. ,,We mochten maar drie nieuwe spelers inschrijven en met Sandler hadden we iemand voor een linie die kwetsbaar is als er spelers geblesseerd of geschorst zijn. Op het middenveld heb ik meer opties. Dat Sandler niet fit is, is jammer. We hadden gehoopt dat hij verder zou zijn, maar maandag gaat hij normaal gesproken weer naar buiten het veld op.’’

Quote Ik heb mijn hele leven in een aanvallen­de rol gespeeld, dat ben ik ook niet verleerd. Jens Toornstra

In Belgrado hoopt Slot dat Toornstra als diepste middenvelder zich laat zien als vervanger van Til. De aanvoerder zelf is ook gebrand op een mooi optreden. ,,Waar ik hoop dat de trainer mij zet als ik normaal gesproken warmloop en mij aan de zijkant bij hem moet melden? Dan is de wedstrijd al bezig, dus dan is het soms anders. Maar ik heb mijn hele leven in een aanvallende rol gespeeld, dat ben ik ook niet verleerd. Het is heel lang geleden dat wij er bij waren na de winterstop in Europa, daar kijken we wel naar uit.’'