Jensen en Pukki laten Finnen dromen van plaatsing voor EK

VideoFinland heeft vanavond een grote stap gezet richting plaatsing voor een eerste eindtoernooi ooit. De ploeg van bondscoach Markku Kanerva won in Turku met 3-0 van Armenie, waarmee de Finnen nu stevig op de tweede plaats staan in poule J.

Italië verzekerde zich vrijdagavond al van deelname aan het EK 2020, maar in de strijd om de tweede plaats in poule J was er vanavond een belangrijke wedstrijd. Finland deed met de overtuigende 3-0 zege goede zaken, want zij staan nu op 15 punten en Armenië blijft op 10 punten steken. Bosnië en Herzegovina kan vanavond nog wel op 13 punten komen, als het de uitwedstrijd bij Griekenland wint. De ploeg van bondscoach John van ‘t Schip en assistent Aron Winter staat nog altijd pas op vijf punten en maakt door het resultaat in Turku definitief geen kans meer op plaatsing voor het EK.

Finland kwam vanavond na een halfuur spelen op voorsprong via Fredrik Jensen. De 22-jarige aanvaller vertrok vorig jaar voor 3 miljoen euro van FC Twente naar FC Augsburg. De 2-0 en 3-0 werden gemaakt door zijn aanvalspartner Teemu Pukki, de grote ster in het Finse team. De 29-jarige spits van Norwich City, waar hij al zes keer scoorde in acht duels, scoorde al zeven keer in deze EK-kwalificatie.

Jari Litmanen was van 1989 tot 2010 international van Finland, maar speelde dus nooit een EK of WK met zijn land. Dankzij de goals van Pukki is Finland nu dus hard op weg naar het EK van volgend jaar. Volgende maand kan Finland het karwei afmaken in de uitduels bij Liechtenstein en Griekenland.

Resterend programma Finland:

15 november: Liechtenstein - Finland

18 november: Griekenland - Finland

