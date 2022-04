Jill Roord helpt Wolfsburg met twee doelpunten naar bekerfinale, Nouwen schakelt Miedema uit

Cyriel Dessers nu al een van de succesvol­ste Feyenoord-schut­ters in Europa

Na zijn twee voltreffers tegen Slavia Praag (1-3) is Cyriel Dessers inmiddels gedeeld topscorer in de Conference League. De 27-jarige cultspits is hard op weg om één van de succesvolste Europa Cup-schutters van Feyenoord te worden.

15 april