Joan Laporta: ‘Of we Koeman eerder hadden moeten ontslaan? Misschien wel’

Na de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano was het dan toch gedaan met Koeman als coach van FC Barcelona. Al langer werd er gespeculeerd over een ontslag van de Nederlander, maar steeds weer sprak Laporta, die in de zomer ook al zonder resultaat op zoek was gegaan naar een opvolger, zijn vertrouwen uit in Koeman. ,,De situatie was nu onhoudbaar. Al langer eigenlijk. Of we hem eerder hadden moeten ontslaan? Misschien wel. Maar het is achteraf altijd makkelijker te analyseren.”



Over de keuze om Koeman niet eerder te ontslaan: ,,We begrepen dat Koeman een vertrouwensmarge verdiende. Door hem het vertrouwen te geven, hoopten we de coach en het team te motiveren. Misschien had we eerder dit besluit moeten nemen en ik neem alle verantwoordelijkheid daarvoor", aldus Laporta, die stelt dat de relatie met Koeman nog steeds goed is.

,,We communiceren met alle respect voor hem. We zullen de rechten van beide partijen respecteren zodat hij tevreden is. Hij vertelde me dat hij het besluit gedeeltelijk begreep. We zijn hem erg dankbaar voor het leiden van dit team onder extreem moeilijke omstandigheden. We zullen hem voor altijd blijven herinneren en hij gaat hier weg met een Copa del Rey.”

Xavi

Over de opvolging van Koeman kon Laporta nog weinig zeggen: ,,Sergi is een man van de club en kent de selectie als geen ander. Hij kent onze filosofie: goed voetbal koppelen aan goede resultaten. Haastige spoed is zelden goed en we zullen ook niet vertellen wat onze opties zijn", aldus de president, die wel gevraagd werd naar een eventuele komst van Xavi Hernández:



,,Xavi zit in een interessant proces en ik heb zeer goede dingen gehoord. Ik spreek hem vaak, eerder deze maand ook. Ik heb altijd al gezegd dat Xavi ooit Barça zal coachen. Hij is iemand die leeft voor het voetbal en hij hoort bij Barça. We zullen zien hoe het loopt.”

Wat Laporta betreft doet Barça in elk geval nog mee om alle prijzen dit seizoen: ,,We zitten nog in de Champions League, we doen nog mee aan La Liga, maar we gaan nog steeds door met beperkte middelen. We hebben een kleine marge in de salarissen gecreëerd en we zijn altijd op zoek naar oplossingen. Daar is het ontslag van Koeman een voorbeeld van. Sergi zal nu de beslissingen nemen die nodig zijn voor het team. We moeten meer uit dit team kunnen halen. Cruijff heeft ons geleerd dat we graag de bal willen hebben en diepgang moeten zoeken.”

Sergi Barjuán

Sergi Barjuán, Koemans tijdelijke opvolger die in elk geval tegen Deportivo Alavés en Dinamo Kiev op de bank zit, sprak nog een groot dankwoord uit aan zijn Nederlandse ex-collega: ,,Ik wil hem een dikke knuffel geven. Ik arriveer in een complexe situatie, maar we moeten verenigd blijven. De manier van spelen zal niet veranderen, maar ik ben een winnaar en we moeten de komende wedstrijd meteen winnen om mee te blijven doen in de competitie.”