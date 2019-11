João Felix opvolger van De Ligt als Golden Boy, Malen tiende in verkiezing

Achter de Portugees Felix (Atlético Madrid) eindigde Jadon Sancho (Borussia Dortmund) als tweede en werd Kai Havertz (Bayer Leverkusen) derde in de verkiezing voor de beste speler onder de 21 jaar. De Ligt eindigde als vijfde in de verkiezing, vlak achter Erling Braut Haland, de sensatie van Red Bull Salzburg. Het is nog nooit voorgekomen dat een speler deze prijs twee keer won.



Donyell Malen eindigde als tiende in de verkiezing, die Rafael van der Vaart als eerste ooit (in 2003) won.