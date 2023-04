Joël Veltman onder de indruk van trainer van ‘best voetballende team ter wereld’: ‘Honderd procent een upgrade’

Gratis stadionbe­zoek, gaan we dat in Nederland ook zien? ‘Dat zou me niets verbazen’

Fortuna Düsseldorf wil voetbalfans komend seizoen gratis verwelkomen in het stadion. Revolutionair of een kansloos idee? Sportmarketeers zijn verdeeld over het plan van de Duitse club. ,,Ik vind het heel erg naïef.’’