John van den Brom sneert naar Noa Lang: ‘Hij gaat altijd heel snel liggen’

Vlak na rust bij een 1-1 stand werd Lang in de rug gelopen door Genk-verdediger Ángelo Preciado. De 22-jarige Nederlander ging gewillig naar het gras en vond in scheidsrechter Jonathan Lardot een bondgenoot. Hij floot voor een strafschop, die door Lang zelf genomen werd. Overtuigend schoot de oud-Ajacied de bal in de linkerbovenhoek en bracht daarmee Club Brugge op een 2-1 voorsprong. Niet veel later werd het ook 3-1, vlak voor tijd deed Genk nog wel wat terug, maar de finale ging met 3-2 verloren.



Na afloop toonde Van den Brom zich zeer ontevreden over het beslissende moment in Belgische supercup. ,,De overtreding was wel heel licht. We weten dat Lang heel snel gaat liggen. Hij doet dat altijd, maar de scheidsrechter trapte er toch in", klaagde hij bij Sporza.



Al stak de oud-trainer van onder meer Vitesse, AZ en FC Utrecht ook de hand in eigen boezem. ,,We kwamen niet goed uit de kleedkamer. Daar is de wedstrijd uit onze handen geglipt. Die gelijkmaker op slag van rust deed toch wel wat. Ik zag heel wat teleurgestelde gezichten in de kleedkamer. Ik ben nu vooral blij dat we op fysiek vlak stappen hebben gemaakt. Maar het is duidelijk dat de fouten die we vandaag hebben gemaakt worden afgestraft in de Champions League. Dat moet dus nog veel beter.”