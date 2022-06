Jon Dahl Tomasson aan de slag bij Blackburn Rovers: ‘Willen stabiele Premier League-club worden’

Tomasson, die in Nederland bij sc Heerenveen en Feyenoord voetbalde en Roda JC en Excelsior onder zijn hoede had als trainer, won met Malmö FF twee keer op rij de Zweedse titel. Bij Blackburn, dat afgelopen seizoen als achtste eindigde, is de oud-aanvaller de opvolger van de Engelsman Tony Mowbray. Tomasson wordt in Lancashire bijgestaan door Remy Reijnierse, met wie hij ook al werkte bij Malmö.



Blackburn Rovers werd drie keer kampioen in de Premier League, voor het laatst in 1995. ,,Ik ben er trots op dat ik voor een club mag werken met zoveel traditie en ambitie", zei Tomasson in het statement van zijn nieuwe werkgever. ,,We hebben een jong team met een goede jeugdopleiding, en de eigenaars hebben een duidelijke visie. Ze willen spelers ontwikkelen en zo in de toekomst een stabiele Premier League-club worden. Sinds ik bij Malmö vertrok had ik veel opties, maar na gesprekken met de clubleiding kreeg ik een goed gevoel over Blackburn en wist ik dat dit mijn volgende kans was.”