Jorrit Hendrix zingt ‘Het is een nacht’ voor nieuwe teamgenoten bij Spartak Moskou

Hendrix zong het nummer van Guus Meeuwis uit volle borst en dat werd begroet met luid applaus van zijn nieuwe teamgenoten. Hij deed dat op het trainingskamp van Spartak Moskou in Dubai, waar door de Russische topclub wordt toegewerkt naar de tweede seizoenshelft.



Spartak Moskou kwam op 16 december voor het laatst in actie. Toen werd met 3-1 verloren bij rivaal Zenit Sint-Petersburg, dat koploper is in de Premjer Liga met 41 punten na negentien duels. Spartak staat derde met 35 punten, CSKA Moskou staat tweede met 37 punten. Spartak hervat de competitie op 28 februari met de thuiswedstrijd tegen Rubin Kazan. Voor die tijd zijn er nog twee oefenduels (tegen Pakhtator en Shakhtyor) en een wedstrijd tegen Dinamo Moskou in de achtste finales van de Russische beker.



De 25-jarige linkspoot uit het Limburgse dorpje Panningen maakte in augustus 2013 zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Hij speelde uiteindelijk 239 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor acht goals en zeventien assists. Spartak Moskou nam Hendrix voor 700.000 euro over van PSV. Hij tekende een contract tot de zomer van 2024.