José Antonio Reyes (35) overleden bij auto-ongeluk

Reyes werd al vanaf jonge leeftijd bestempeld als een toptalent. Hij debuteerde al op zestienjarige leeftijd in het eerste van Sevilla en maakte drie seizoen lang indruk in Spanje. De vleugelaanvaller verdiende daarmee in 2004 een transfer naar Arsenal. In Londen maakte Reyes deel uit van de geroemde Invincibles. Arsenal werd dat jaar namelijk landskampioen zonder ook maar één duel te verliezen. Reyes, die halverwege het seizoen overkwam, speelde in dat legendarische seizoen 13 compeitieduels voor The Gunners waarin hij twee keer scoorde. In de seizoenen daarna vormde hij een gevaarlijk aanvalsduo met Thierry Henry.



In 2006 werd de technisch begaafde aanvaller verhuurd aan Real Madrid. Een definitieve transfer naar De Koninklijke dwong hij echter niet af, maar kwam wel nog terecht bij stadsgenoot Atlético Madrid, waarmee hij in 2010 de Europa League won. In 2012 keerde hij terug bij zijn jeugdliefde Sevilla. Met die clubveroverde hij drie keer op rij de Europa League