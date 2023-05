José Mourinho ontwijkt vlak voor finale vragen over toekomst: ‘Mijn aanvoerders zullen het niet vertellen’

Mourinho kan zijn zesde Europese prijs binnenhalen. De markante Portugese coach won al de UEFA Cup én de Champions League met FC Porto, de Champions League met Internazionale, de Europa League met Manchester United en de Conference League met AS Roma. ,,We hoeven niet te praten over zijn expertise, het is genoeg om naar zijn successen te kijken”, aldus Dybala, die ook weet dat de 60-jarige Mourinho veelbesproken is. ,,Dat is voetbal, er is altijd ruimte voor discussie. ‘Mou’ heeft een karakter waar je van houdt of dat je haat”, meent de 29-jarige Dybala, die eind vorig jaar met Argentinië wereldkampioen werd.