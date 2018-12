José Mourinho per direct weg bij Manchester United

Koploper Liverpool staat al negentien punten voor op United. In de Champions League kwalificeerde United zich als tweede in een groep met Juventus, Valencia en Young Boys. In de achtste finale wacht in februari en maart topfavoriet Paris Saint-Germain.



Mourinho, die voorheen trainer was van FC Porto, Chelsea, Internazionale en Real Madrid, pakte in zijn eerste seizoen met ManUnited drie prijzen: het Community Shield, de League Cup en de eindzege in de Europa League. In de finale van het Europese bekertoernooi won zijn ploeg met 2-0 van Ajax. Vorig seizoen grepen de Mancunians naast alle prijzen. De ploeg van Mourinho eindigde in de Premier League als tweede, op gepaste afstand van stadgenoot Manchester City.