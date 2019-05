Judoka Korrel verovert goud op Grand Slam Bakoe

Korrel had de finale bereikt door Otgonbaatar Lkhagvasuren uit Mongolië met waza-ari te verslaan. Daarvoor had hij met ippon gewonnen van Jevgenijs Borodavko uit Letland, Rafael Buzacarini uit Brazilië en Karolis Bauza uit Litouwen.



Voor Korrel is het de derde keer dat hij goud pakte op een Grand Slam. Vorig jaar won hij de finale in Parijs en twee jaar geleden was hij ook de beste in Bakoe.



In de klasse tot 90 kilogram verloor Jesper Smink de strijd om het brons. De voor Spanje uitkomende judoka Nikoloz Sherazadisjvili was hem met ippon de baas.



Ook Guusje Steenhuis greep in de klasse tot 78 kilogram naast een medaille. De 26-jarige Rotterdamse had landgenote Marhinde Verkerk in de groepsfase uitgeschakeld, maar verloor de halve finale van de Duitse Anna Maria Wagner. In de strijd om het brons was de Japanse Shori Hamada met ippon te sterk.



Judoka's Noel van 't End (klasse tot 90 kilogram) en Roy Meyer (boven 100 kilogram) vlogen al vroeg uit het toernooi.