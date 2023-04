Jürgen Klopp voelt zich ‘last man standing’ in Premier League: ‘Twaalf ontslagen is een vreselijk aantal’

,,Eigenlijk is wel de vraag waarom ik dit gekke werk nog steeds doe”, zei Klopp in zijn vooruitblik op de uitwedstrijd van dinsdagavond bij Chelsea, dat zondag met Graham Potter al voor de tweede keer dit seizoen de trainer ontsloeg. Potter krijgt liefst 68 miljoen euro mee van Chelsea, waar hij begin september nog een vijfjarig contract tekende na het ontslag van Thomas Tuchel vroeg in het seizoen. Chelsea betaalde toen al 24 miljoen euro aan Brighton & Hove Albion om hem daar weg te halen, maar na 31 wedstrijden (12 zeges en doelsaldo 33-31) was het geduld alweer op bij de Amerikaanse clubeigenaar Todd Boehly.



Afgelopen week werden ook Antonio Conte, Patrick Vieira en Brendan Rodgers al ontslagen. Klopp heeft weinig begrip voor alle beslissingen van de clubeigenaren in de Premier League. ,,Dit seizoen zijn al twaalf trainers ontslagen hè? Dat is een vreselijk aantal. Maar het is ook hoe het is. Als de mensen die het voor het zeggen hebben zulke dingen beslissen, dan heb je dat te accepteren. Je ziet het vooral bij clubs die tegen degradatie strijden. We weten allemaal wat degradatie in financieel oogpunt betekent in Engeland. Maar dat geldt ook voor wel of geen Champions League halen.”