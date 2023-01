Justin Kluivert verkeert in topvorm in 2023: fraaie kopgoal mag niet baten voor Valencia

Valencia heeft ondanks een fraaie kopgoal van Justin Kluivert niet in eigen huis kunnen winnen van Almería. Het werd 2-2 in Mestalla.

Na een doelpuntloze eerste helft, mede omdat Largie Ramazani een penalty miste namens Almería, wist Kluivert in de tweede helft al snel de ban te breken voor Valencia. Na drie minuten dook hij op voor zijn directe tegenstander en knikte hij op fraaie wijze de bal tegen de touwen. Het was voor Kluivert alweer zijn derde goal in 2023. Eerder dit jaar scoorde hij ook in de Copa del Rey-duels met La Nucía en Gijón. In de laatste wedstrijd voor het WK was de Nederlander ook al trefzeker tegen Real Betis. In La Liga maakte de voormalig aanvaller van Ajax drie goals dit seizoen.

Helaas voor Kluivert en consorten was de goal van Nederlandse makelij niet voldoende voor drie punten. Chumi Brandariz maakte zes minuten later de 1-1, waarna Valencia via José Gaya wel wederom op voorsprong kwam, maar de goal van Francisco Portillo bleek de laatste van de avond te zijn: 2-2.

Het verschil tussen Valencia en Almería blijft zodoende één punt. Valencia staat twaalfde in La Liga, Almería veertiende.

Niet alleen in Spanje werd vanavond gevoetbald. Ook in de Italiaanse Serie A. Internazionale verloor daar de thuiswedstrijd tegen Empoli met 1-0. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries blijft daardoor op 13 punten van koploper Napoli op de derde plaats staan. Inter kwam al in de eerste helft met tien man te staan. Milan Skriniar moest in de 41e minuut met zijn tweede gele kaart van het veld. In de tweede helft zorgde Tommaso Baldanzi op aangeven van Nedim Bajrami voor de 1-0 voor Empoli. Dumfries bleef de hele wedstrijd op de bank bij Inter, waar De Vrij wel de hele wedstrijd speelde.

