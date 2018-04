Juve blijft op titelkoers na spectaculaire comeback

Vorige week verloor de 'Oude Dame' in de laatste minuut van de grote concurrent uit Napels en de zwart-witte formatie lijkt op papier ook het moeilijkste programma te hebben. Het leek er lang op dat Juve al in die eerste moeilijke wedstrijd zou struikelen, maar Juan Cuadrado en Higuain voorkwamen dat.



Douglas Costa zette Juventus op voorsprong, waarna Vecino de bezoekers een makkelijke avond leek te bezorgen met een rode kaart. Maar twee goals brachten Inter weer aan de leiding. Mauro Icardi en eigen goal van Andrea Barzagli leverden de 2-1 op. Cuadrado leek de club uit Turijn in de 87ste minuut een punt te bezorgen, maar de Argentijnse spits Higuain dacht daar anders over en schonk de bezoekers 'gewoon' de volle buit.



Napoli rekende zich waarschijnlijk al rijk en dacht de koppositie over te kunnen nemen als er morgen tegen Fiorentina zou worden gewonnen. Nu moeten er drie punten gepakt worden om in het spoor van koploper Juve te blijven.