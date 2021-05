Juventus, Barça en Real reageren op mogelijke uitsluiting door UEFA: ‘We geven deze missie niet op’

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zou van plan zijn om de drie clubs voor twee seizoenen uit te sluiten van Europees voetbal, nu ze vasthouden aan hun plannen voor het oprichten van een Super League. Dat de overige negen clubs al uit het plan zijn gestapt, houdt de bestuurders van Juventus, FC Barcelona en Real Madrid blijkbaar niet tegen. De plannen voor de Super League zorgden vooral in Engeland voor veel weerstand en woede, waardoor de zes clubs uit de Premier League binnen 48 uur al uit het project stapten. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez en Juventus-voorzitter Andrea Agnelli zijn de mannen die het voortouw namen in het ambitieuze plan, maar ook FC Barcelona lijkt er dus nog altijd in te (willen) geloven.



Opmerkelijk is dat Joan Laporta, die twee maanden geleden begon aan zijn tweede termijn als Barcelona-voorzitter, zich nog altijd niet heeft laten horen over de Super League. De Spaanse titelkandidaten Barça en Real plaatsten zich al voor de Champions League van volgend seizoen. Juventus (momenteel derde in de Serie A) is nog in een spannende strijd verwikkeld om de Europese tickets.