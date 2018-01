Juventus blijft in spoor Napoli

Hechtingen voor Ronaldo na wond in gezicht

22 januari Cristiano Ronaldo heeft enkele hechtingen in zijn gezicht gekregen vanwege de wond die hij gisteren opliep in het duel met Deportivo La Coruna (7-1). De ster van Real Madrid kreeg de noppen van verdediger Fabian Schar in zijn gezicht. Daarop keek Ronaldo in de smartphone van de fysiotherapeut om de kwetsuur te bekijken.