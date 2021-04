Juventus kan in topper tegen Atalanta niet beschikken over Ronaldo

Van den Brom met Racing Genk zeker van Belgische play-offs na ruime zege

11 april Racing Genk is in de Belgische voetbalcompetitie naar de tweede plaats gestegen en heeft zich verzekerd van deelname aan de play-offs om de landstitel. Het elftal van de Nederlandse trainer John van den Brom had weinig moeite met STVV: 4-0. Genk behaalde uit de laatste vijf competitieduels 13 punten.