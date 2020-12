Juventus komt met de schrik vrij: zwaarbevochten zege in derby

Geheel in lijn met het magere begin in de competitie was Juve ook tegen stadgenoot Torino niet bij de les. Een hoekschop belandde met enig fortuin voor de voeten van verdediger Nicolas N’Koulou, die de bal tegen de touwen knalde. Juventus was sinds dat moment genoodzaakt in de achtervolging te gaan, maar slaagde er nauwelijks in het topduo Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala in scoringspositie te brengen.



Rechtsachter Juan Cuadrado dacht zijn ploeg na iets minder dan een uur spelen op gelijke hoogte te schieten, maar zijn treffer werd na interventie door de VAR afgekeurd. Twintig minuten later mocht er alsnog feest worden gevierd: diezelfde Cuadrado bereikte met een voorzet het hoofd van Weston McKennie, die de stand gelijktrok. Vlak voor tijd was het Leonardo Bonucci die de 2-1 op het scorebord kopte.