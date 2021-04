Juventus maakt voorbehoud voor Super League

Samenvattingen Barcelona heeft titel in eigen hand na gelijkspel Real Madrid bij Getafe

0:08 Real Madrid heeft een week na de zege in El Clásico twee dure punten laten liggen in de spannende titelrace in Spanje. De uitwedstrijd bij nummer vijftien Getafe eindigde zoals het begon: 0-0. Getafe gaat donderdagavond op bezoek bij FC Barcelona, dat de titel in eigen hand heeft ondanks een achterstand van vijf punten op koploper Atlético Madrid.