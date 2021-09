Juventus na vier duels nog zonder zege, eerste nederlaag voor Mourinho bij Roma

Juventus kwam vanavond al na vier minuten op voorsprong in Turijn, nadat de Spaanse spits Álvaro Morata koeltjes wist af te ronden na een razendsnelle counter. De ploeg van Allegri slaagde er echter opnieuw niet in om te winnen, want een kwartier voor tijd maakte Ante Rebic de 1-1 namens AC Milan. De 27-jarige aanvaller uit Kroatië kopte raak uit een hoekschop van middenvelder Sandro Tonali. Rebic stond in de spits, omdat Zlatan Ibrahimovic opnieuw niet beschikbaar was.



Matthijs de Ligt bleef de hele wedstrijd op de bank bij Juventus. De 22-jarige verdediger uit Leiderdorp begon vorige week in de uitwedstrijd bij Napoli (2-1 nederlaag) ook op de bank, maar viel toen na 32 minuten in voor de geblesseerde Luca Pellegrini. Afgelopen dinsdag speelde De Ligt nog wel 87 minuten in de uitwedstrijd bij Malmö FF, waar Juventus met een 0-3 overwinning goed begon aan de poulefase van de Champions League.



Juventus speelt woensdagavond (18.30 uur) de uitwedstrijd bij Spezia Calcio. De ploeg van keeper Jeroen Zoet won zondagmiddag met 1-2 bij Venezia FC door een goal in de extra tijd. AC Milan krijgt woensdagavond Venezia op bezoek in San Siro, terwijl Inter dinsdagavond al de uitwedstrijd bij Fiorentina speelt.