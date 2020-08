Juventus schuift Pirlo (41) razendsnel door als opvolger Sarri

‘Van Maestro naar Mister’, zo schrijft Juventus in het persbericht dat vanavond op de clubsite verscheen. De klus bij Juventus betekent voor Pirlo zijn start als trainer, nadat hij eind 2017 een punt achter zijn spelersloopbaan zette als speler van New York City FC. ,,Vanaf vandaag zal Andrea de coach van Juventus zijn. De keuze van vandaag is gebaseerd op de overtuiging dat Pirlo alles heeft wat nodig is om een goede en getalenteerde ploeg naar nieuwe successen te leiden", meldt de club. Pirlo is beginnend trainer en komt bij Juventus nog een aantal oud-teamgenoten tegen, waaronder Gianluigi Buffon (42), Giorgio Chiellini (35) en Leonardo Bonucci (33).



Juventus werd onlangs voor de negende keer op rij kampioen van de Serie A, maar in Europa blijven successen al lange tijd uit. Sinds 1996 werd de Champions League niet meer gewonnen, tot grote frustratie van de ambitieuze clubleiding. Ook de komst van Cristiano Ronaldo twee jaar geleden leidde nog niet tot succes. Nadat vorig jaar Ajax te sterk was in de kwartfinales, zorgde nu Olympique Lyon (nummer zeven van Frankrijk) voor een stunt door de Italiaanse kampioen uit te schakelen.