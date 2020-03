Juventus-verdediger Rugani positief getest op coronavirus

Daniele Rugani is positief getest op het coronavirus. De 25-jarige verdediger is de ploeggenoot van Matthijs de Ligt bij Juventus. Dat heeft de club zojuist bekendgemaakt.

,,Daniele Rugani is positief getest op COVID-19 en is momenteel asymptomatisch’’, meldt de club in een officieel statement. Juventus laat momenteel alle procedures in werking treden omtrent isolatie. Ook wordt iedereen die in contact met hem heeft gestaan gecheckt’’. Asymptomatisch betekent dat Rugani het virus heeft, maar geen ziekteverschijnselen vertoont.

De Italiaans international is voorlopig de enige speler van Juventus die positief getest is. Alle Juventus-spelers worden getest en mogelijk in quarantaine geplaatst. Dat geldt ook Oranje-international De Ligt. De Turijnse club verkeert met de thuisbasis middenin de Italiaanse brandhaard van het virus.