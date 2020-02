Juventus verstevigt leiding met magere uitzege, Ronaldo scoort in 1000ste duel

Matthijs de Ligt moest bij Juventus op de bank beginnen, evenals vorig weekeinde thuis tegen Brescia (2-0). In de 54ste minuut van het duel met SPAL viel de oud-Ajacied in voor aanvoerder Giorgio Chiellini, die na een lange absentie weer helemaal terug is. Zes minuten later zorgde Aaron Ramsey op fraaie wijze voor 0-2 uit een pass van Paulo Dybala. Uit een dubieuze strafschop kwam SPAL nog wel terug tot 1-2, maar de gelijkmaker stond de Italiaanse kampioen niet toe. Juventus heeft als koploper nu vier punten meer dan Lazio. De nummer twee speelt zondag uit tegen Genoa.

725 doelpunten

Ronaldo scoorde in zijn duizend duels niet minder dan 725 keer. Hij bracht in het duel met SPAL zijn totaal in deze competitie op 21 en dat is evenveel als in het hele vorige seizoen in de Serie A. Ronaldo was in Ferrara nog diverse keren dicht bij zijn 22e competitietreffer. Hij was echter wat ongelukkig in de afronding. In de 86e minuut deponeerde de Portugese vedette de bal uit een vrije trap op de lat.