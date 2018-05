Juventus voor zevende keer op rij kampioen van Italië

Molenaar na degradatie met Roda JC: 'Nooit zien aankomen'

23:24 Boosheid en teleurstelling overheersten bij coach Robert Molenaar van Roda JC na de degradatie uit de eredivisie. De ploeg uit Kerkrade verloor in eigen huis met 2-1 van Almere City en zakt na drie seizoen af naar de Jupiler League. ,,Dit was een wedstrijd die we hadden kunnen winnen en hadden moeten winnen", zei Molenaar bij Fox Sports.