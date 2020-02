KAA Gent wil schade aan dak Ghelamco Arena snel herstellen, wedstrijden komen niet in het gedrang

,,Als gevolg van storm Ciara met hagel, bliksem en immense valwinden is er maandagavond omstreeks 21.30 uur schade toegebracht aan de Ghelamco Arena, ter hoogte van de luifel boven vak 323”, laat de club weten. De schade is intussen opgemeten. Over de breedte van vak 323 zijn de luifelpanelen losgerukt. De draagstructuur van het dak is ongeschonden en intact gebleven. De komende wedstrijden van de club komen in principe niet in het gedrang. Aangezien de draagstructuur intact is, kan het stuk luifel gewoon vervangen worden. Voor KAA Gent staat er deze week een uitwedstrijd in Eupen op het programma, dus heeft de club in principe twee weken tijd om de stormschade te herstellen.



De brandweer kwam maandagavond al ter plaatse, en heeft toen al het afgewaaide gedeelte dat op de parkeerplaats van een Albert Heijn was terechtgekomen, opgeruimd.