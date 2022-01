Kaapverdië mag hopen op achtste finale Afrika Cup na heerlijke goal Rotterdammer Garry Rodrigues

Anwar El Ghazi is nog niet klaar in de Premier League: ‘Gelukkig speelt Everton met buitenspe­lers’

Anwar El Ghazi (26) is het komende halfjaar actief voor Everton. De tweevoudig international wordt eerst gehuurd door The Blues, daarna wordt gekeken of de club uit Liverpool hem ook koopt van Aston Villa. ,,Toen Everton aanklopte, besefte ik direct dat het een grote kans was die ik met beide handen moest aanpakken.”

