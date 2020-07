Kampioen Leeds United is verdediger negen maanden kwijt

Wolves dicht bij Europees voetbal

20 juli In de Premier League heeft Wolverhampton Wanderers nog één zege nodig om op eigen kracht Europees voetbal af te dwingen. De ploeg van de Portugese coach Nuno versloeg in de voorlaatste speelronde het sukkelende Crystal Palace met 2-0. Daniel Podence en Jonny Castro kwamen op eigen veld tot scoren. Jaïro Riedewald mocht in de slotfase bij de bezoekers nog even invallen.