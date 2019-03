Kan Frank de Boer het alleen in Nederland?

valse start in AtlantaBij Ajax was hij een garantie voor succes, maar in het buitenland wil het met Frank de Boer maar niet lukken. Met Atlanta United verloor de 48-jarige drie van zijn eerste vier wedstrijden. Is hij het winnen verleerd?

Ajax: 263 duels (60% winst)

Als De Boer op 6 december 2010 bij Ajax de opvolger wordt van Martin Jol, beginnen de vette jaren voor de Amsterdammers. De nieuwe trainer wint meteen zijn eerste wedstrijd – 0-2 bij AC Milan in de Champions League – en staat aan het einde van het seizoen met de kampioensschaal in zijn handen. In totaal zit De Boer 263 officiële wedstrijden (alle competities) op de bank bij Ajax, waarvan hij er 158 winnend afsluit (47 keer verlies, 58 keer gelijk). In de zomer van 2016 gaat hij met vier landstitels en een Johan Cruijffschaal achter zijn naam door de voordeur naar buiten.

Volledig scherm Frank De Boer bij zijn debuut voor Ajax in Milaan. © REUTERS

Internazionale: 14 duels (36% winst)

Het eerste buitenlandse avontuur van De Boer loopt uit op een deceptie. Hoewel de Italiaanse topclub bewust voor een trainer van de Hollandse School kiest, lukt het hem niet om de ploeg naar zijn hand te zetten. Na een valse start (verlies bij Chievo, thuis gelijk tegen Palermo) wint De Boer drie keer op rij. Zelfs Juventus wordt in die periode verslagen. De opleving is echter van korte duur. Na 11 duels in de Serie A (5 keer winst,4 keer verlies) en 3 in de Europa League (1 winst, 2 verlies) wordt De Boer ontslagen. Inter staat dan 12de met 14 punten. Ook De Boers opvolger Stefano Pioli haalt de eindstreep niet bij de club die uiteindelijk nog zevende wordt met 62 uit 38.

Volledig scherm Coachend langs de lijn bij Internazionale. © anp

Crystal Palace: 5 duels (20% winst)

Ook de Premier League wordt een enorme teleurstelling. De Boer staat na 77 dagen alweer op straat bij Crystal Palace. Hij verliest zijn eerste vier competitiewedstrijden waarin zijn ploeg niet één keer scoort. De Boer viert in Londen slechts één succesje. In de League Cup is Palace onder zijn leiding met 2-1 te sterk voor Championshipclub Ipswich Town. Na het vertrek van De Boer eindigt de club onder zijn opvolger Roy Hodgson keurig in de middenmoot. Palace wordt elfde met 44 punten uit 38 wedstrijden.

Volledig scherm Afzien als trainer van Crystal Palace. © Getty Images

Atlanta United: 4 duels (25% winst)

Geen slechte keuze zo lijkt het, want het voetbal leeft enorm in Atlanta. Het instapmoment is niet heel geweldig, want de piepjonge club is in zijn eerste seizoen in de MLS meteen kampioen van Amerika geworden. Als opvolger van succestrainer Tata Martino – die bondscoach is geworden van Mexico – kan De Boer het moeilijk nog beter doen. Net als bij Inter en Palace verliest de nieuwe trainer zijn eerste competitiewedstrijd. In Washington is DC United met 2-0 te sterk. Ook in de Concacaf Champions League gaat De Boer in 2 van de 3 duels die hij leidt onderuit.

Volledig scherm Piekeren op de bank bij Atlanta United. © EPA