Kane breekt dankzij vier goals in één helft 94-jarig oud Engels record

Lineker reageerde op Twitter met een knipoog: ‘Welkom bij de club van 48, Harry. Ik verwacht dat je lidmaatschap binnen enkele minuten verloopt, maar het was een genoegen om je erbij te hebben.’’

Kane heeft nog één doelpunt nodig om legende Sir Bobby Charlton te evenaren. Wayne Rooney, die op 53 goals staat, is topscorer aller tijden bij Engeland.

Kane staat nu op 16 doelpunten in 2021. Daarmee heeft hij een 94-jarig oud record gebroken. Dixie Dean maakte in 1927 12 goals, net als George Hilsdon al in 1908 deed.