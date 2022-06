Kane schiet Engeland vlak voor tijd naast Duitsland, Italië is Hongarije de baas

Nations LeagueDuitsland en Engeland hebben aan een vermakelijk Nations League-duel in München allebei een punt overgehouden. Het duel in groep 3 van League A eindigde in 1-1. Italië was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Hongarije.

Duitsland scoorde al in de eerste helft twee keer, maar in beide gevallen greep de arbitrage in. Eerst omdat er vanwege een blessure van Kalvin Phillips al gefloten was en daarna vanwege buitenspel van Jonas Hofmann.

De middenvelder van Borussia Mönchengladbach opende na rust alsnog de score. Zijn snoeiharde schot was doelman Jordan Pickford te machtig. Duitsland was in die fase de bovenliggende partij, maar in de slotfase was het Engeland dat het initiatief meer naar zich toe trok. Het leverde Harry Kane twee goede kansen op, maar Manuel Neuer lag dwars.

Drie minuten voor tijd was het toch raak. De scheidsrechter zag er in eerste instantie niks in, maar de VAR riep hem naar de kant. Nico Schlotterbeck tikte al struikelend de benen van Harry Kane aan: strafschop. De spits van Spurs ging zelf achter de bal staan en schoot raak.

Italië

Italië won in eigen huis dankzij treffer van Nicolò Barella en Lorenzo Pellegrini in de eerste helft met 2-1 van Hongarije en gaat nu met vier punten uit twee wedstrijden aan de leiding in groep 3. De Hongaren doen het met drie punten, Duitsland heeft er twee en Engeland pas één.

League A

Italië - Hongarije 2-1

Duitsland - Engeland

League B

Finland - Montenegro 2-0

• 21.00 uur: Bosnia & Herzegovina - Roemenië

League C

Litouwen - Turkije 0-6

Faroer - Luxemburg 0-1

