Kankerdiagnose bij Oostenrijks international: ‘Grote kans dat hij weer helemaal fit wordt’

Lionel Messi blijft aanvoerder bij Inter Miami: 'Hij helpt de jonge spelers enorm'

Lionel Messi blijft de aanvoerdersband dragen bij zijn nieuwe club Inter Miami CF. Dat vertelde zijn coach Tata Martino in de aanloop naar het komende duel van zijn ploeg met Atlanta United, in de nacht van dinsdag op woensdag (01.30 uur) in Fort Lauderdale in Florida.