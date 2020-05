Kansje The New Saints verkeken, Celtic heeft langste titelreeks in Europa

Met de negende titel op een rij ligt Celtic op koers voor een record in Schotland: nog niet eerder won een club daar tien keer achter elkaar het kampioenschap op het hoogste niveau. In Europa is dat een ander verhaal.

Veertien keer zijn Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Skonto Riga uit Letland achter elkaar kampioen geworden. Nee, Celtic heeft nog even te gaan om het record in Europa te pakken. Maar door de titel die de club deze week in de schoot geworpen kregen, is Celtic wel de club in Europa die zich op dit moment het langst de beste ploeg van het land mag noemen.

Alleen The New Saints uit Wales had dit seizoen nog op tien opeenvolgende titels kunnen uitkomen, zo berekende Opta. Die club had met nog vier duels te gaan evenveel punten op koploper Connah’s Quay Nomads moeten goedmaken, maar de Welshe competitie is vandaag definitief stilgelegd waardoor de het kansje van The New Saints verkeken is; Connah’s Quay Nomads is kampioen.

Het had de pret bij Celtic sowieso niet gedrukt. Met een straatlengte voorsprong was de ploeg de beste toen de Schotste Premier League op 13 maart ook tot stilstand kwam. Voor ‘The Bhoys’ is het overigens al de tweede keer dat ze voor de negende keer op een rij kampioen zijn. De groen-witte club uit Glasgow was ook van seizoen 1966 tot 1974 de beste.

Wim Jansen ‘legend’

Rivaal Rangers is overigens ook al eens negen keer achter elkaar kampioen geworden: van 1989 tot 1997. Feyenoord-icoon Wim Jansen is bij Celtic nog altijd een legendarische manager, omdat hij in 1998 een tiende opeenvolgende titel van Rangers voorkwam.

Als het gaat om de langst lopende reeksen in Europa van dit moment zijn het niet de obscure competities van Gibraltar en Letland die qua dominantie het meest opvallen. Na Schotland en Wales komen grote voetballanden als Italië en Duitsland met lange reeksen. Als de Serie A hervat wordt, is de kans groot dat Juventus de negende Scudetto pakt en ook Bayern München is alweer op weg naar titel nummer 8.

Volledig scherm Wim Jansen. © REUTERS

Wie kijkt naar recordreeksen van andere landen ziet tijdperken van illustere teams terug. Op gelijke hoogte met Celtic staat bijvoorbeeld Dinamo Kiev, dat tussen 1992 en 2001 ook negen keer op een rij de beste was. Meestal met Valeri Lobanovski als trainer en Andrei Sjevtsjenko als spits.

Een van de opvallendste clubs daaronder is Olympique Lyon, dat tussen 2001 en en 2008 zeven keer de beste van Frankrijk was. Ook Olympiakos werd deze eeuw zeven keer achter elkaar kampioen, maar dan van Griekenland. In Zwitserland was FC Basel tussen 2010 en 2017 de alleenheerser, maar ook die hegemonie is inmiddels doorbroken.