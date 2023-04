Karim Benzema helpt Real Madrid weer op weg: tiental Chelsea geklopt in Bernabéu

Wie anders dan Benzema? Niet voor niets ging de Franse spits met de Ballon d’Or aan de haal. Die dankt hij vooral aan zijn scoringsdrift in de vorige editie. Toen sloopte de routinier de ene na de andere titelkandidaat in de knock-outfase, zoals hij ook Liverpool vorige maand in de achtste finale vloerde. En scoren op het moment suprème verhief hij woensdagavond tegen Chelsea verder tot kunst, toen hij na twintig minuten na een subliem passje van Dani Carvajal en een redding van keeper Kepa weer eens op de juiste plek stond om een dreun uit te delen.

Benzema heeft er inmiddels patent op. Dat kun je zo’n beetje alle Engelse clubs inmiddels navragen. De intikker was immers zijn elfde opeenvolgende goal tegen een gigant uit de Premier League. In de laatste negen knock-outduels was Benzema veertien keer trefzeker. In het enige duel waarin hij geen doel trof (Liverpool, 1-0), hees de captain na afloop de cup met de grote oren.

Bekijk de 1-0 van Benzema

Zijn cijfers zijn duizelingwekkend. Benzema loopt in de koningsklasse één op één in zijn laatste 21 wedstrijden. In 2023 was in alle topcompetities alleen Erling Haaland zo vaak trefzeker. Vorige week nog dacht FC Barcelona tegen de aartsrivaal een grote stap naar de Spaanse dubbel te zetten, tot Benzema het welletjes vond en met een hattrick de plek in de finale van de Copa del Rey veiligstelde.

Met drie goals nam hij een jaar geleden ook al een voorschot op een plek in de halve finale tegen Chelsea. De Londense club knokte zich in de return nog terug en dwong een verlenging af. Daarin ging het echter opnieuw mis, door toedoen van... jawel, Benzema. De dolende club uit Londen liep opnieuw in het mes van de beul. Daar deed de volgende trainerswissel, die volgde op honderden miljoenen aan investeringen in spelers (én managers) sinds eigenaar Todd Boehly de Rus Roman Abramovich afloste niets aan af.

Volledig scherm Marco Asensio is door het dolle heen na het maken van de 2-0. © REUTERS

Boehly zette Tuchel, de Duitser die de club twee jaar geleden nog aan de eindzege hielp, op straat. Graham Potter werd voor tien miljoen losgeweekt bij Brighton, om na 29 wedstrijden alweer de zak te krijgen. Toen het speculeren met grote namen als Julian Nagelsmann (door Tuchel vervangen bij Bayern München) en Luis Enrique net op gang kwam, toverde Boehly de eerder ontslagen Frank Lampard uit de hoge hoed.

Het clubicoon ging verder waar hij in zijn eerste termijn als manager gebleven was. Na de nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers kan Chelsea Champions League-voetbal haast al op de buik schrijven. Lampard zag João Felix nog snel uitbreken maar op Thibaut Courtois stuitten. De Belg, met tal van schitterende reflexen Madrids andere hoofdrolspeler in de vorige succescampagne, hield na de openingsgoal van Benzema ook Raheem Sterling met een heerlijke save in de korte hoek van scoren af.

Bekijk de 2-0 van Asensio

Zo waren het de ‘usual suspects’ die de Koninklijke een fraaie uitgangspositie bezorgden. Ook Rodrygo, die Madrid vorig jaar in de slotfase van de return nog van eliminatie behoedde, en zijn ploeg nu met een sprint een overtal bezorgde. De voor de geblesseerde Kalidou Koulibaly ingevallen Marc Cucurella bleek geen centrale verdediger, waarna Ben Chilwell aan de noodrem trok. Marco Asensio profiteerde na een sluwe corner als enige nog met een rake schuiver.

De nummer negen van de Premier League hield de schade nog enigszins beperkt, maar heeft desalniettemin een wonder nodig om de ploeg van trainer Carlo Ancelotti en diens leider Benzema dinsdag uit de elite te kegelen. Dat zag ook oud-Ajacied Hakim Ziyech, die het hele heenduel vanaf de bank moest aanschouwen.

Zo pakte Chilwell rood

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.