Karim Benzema, Kylian Mbappé en Lionel Messi kanshebbers voor FIFA The Best Award

De FIFA The Best Football Awards worden sinds januari 2017 uitgereikt. In de verkiezing wordt de beste speler van het afgelopen kalenderjaar gekozen. Dat was ook altijd de opzet van de Gouden Bal, maar die zijn sinds de afgelopen editie overgeschakeld op de beste speler van het afgelopen seizoen. De stemmen van bondscoaches, aanvoerders van nationale teams, journalisten en fans tellen allemaal voor 25 procent mee. Er was al een shortlist van veertien spelers, die afgelopen week met een nieuwe stemronde is teruggebracht tot deze drie overgebleven kandidaten. Volgens de site van de FIFA wordt gekeken naar de prestaties van 8 augustus 2021 (start van het vorige seizoen) tot en met 18 december 2021, de dag van de WK-finale in Qatar.



Karim Benzema won op 17 oktober in Parijs zijn eerste Gouden Bal. De inmiddels 35-jarige spits kreeg die prijs voor zijn prestaties met Real Madrid, waarmee hij vorig seizoen de Champions League en La Liga won. Benzema ging een maand na het winnen van de Gouden Bal met Frankrijk mee naar Parijs, maar raakte kort voor het WK (licht) geblesseerd op de training en bondscoach Didier Deschamps besloot hem niet meer nodig te hebben bij zijn groep.

Poll Wie was volgens jou de beste voetballer van 2022? Karim Benzema

Kylian Mbappé

Lionel Messi Wie was volgens jou de beste voetballer van 2022? Karim Benzema (17%)

Kylian Mbappé (29%)

Lionel Messi (54%)

Zonder Benzema reikte Frankrijk opnieuw tot de WK-finale. Vierenhalf jaar na het succes in Rusland slaagde de Franse ploeg er echter niet in de wereldtitel te prolongeren. In een zinderende finale in het Lusail Stadium in Qatar was Argentinië uiteindelijk te sterk. Na 120 minuten stond het 3-3 door twee goals van Lionel Messi en een hattrick van Kylian Mbappé. De Argentijnen wonnen de strafschoppenserie uiteindelijk met 4-2 en veroverden zo hun derde wereldtitel na 1978 en 1986.

Messi is bij de Gouden Bal recordhouder met zeven zeges tussen 2009 en 2021. De Argentijn won de FIFA The Best Award voorlopig alleen in 2019. De afgelopen twee jaar ging de prijs naar Robert Lewandowski voor zijn prestaties bij Bayern München, waarna hij afgelopen zomer naar FC Barcelona trok voor een nieuwe uitdaging. Cristiano Ronaldo won de eerste twee edities van de FIFA The Best Award en in 2018 ging de prijs naar Luka Modric, die dat jaar ook de Gouden Bal won nadat hij met Kroatië de WK-finale bereikte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma en uitslagen Ligue 1

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Ligue 1

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Ligue 1

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.