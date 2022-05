Karim Benzema rekent op Gouden Bal na zege Champions League: ‘Ik hoef niets meer te bewijzen’

De 34-jarige spits leidde Real Madrid met 27 doelpunten naar de Spaanse titel en won gisteravond in Parijs met zijn club ook de Champions League. Benzema werd topscorer van het Europese bekertoernooi met vijftien doelpunten; tien daarvan maakte hij in de knock-outfase.

,,Natuurlijk denk ik na zo’n seizoen aan de Gouden Bal”, zei de spits na de gewonnen finale tegen Liverpool (1-0). ,,Ik ga nu naar de nationale ploeg van Frankrijk, maar ik denk niet dat ik bij mijn club meer had kunnen doen dit seizoen. We zullen zien wat er gebeurt, maar ik ben in ieder geval trots op wat ik heb gedaan. Ik hoef op het veld niets meer te bewijzen.”

Dossier Champions League

Lees alles over de finale van de Champions League in ons dossier: van reacties tot analyses en van video's tot statistieken.

Vooral dankzij de goals van de Fransman bereikte Real de finale van de Champions League, door Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester City steeds op miraculeuze wijze uit te schakelen. In de eindstrijd in het Stade de France maakte Vinícius Júnior het enige doelpunt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Je kan niet zeggen dat we dit seizoen geluk hebben gehad. Ja, je kan een keer geluk hebben, maar niet de hele tijd. We hebben deze prijs verdiend door heel hard te werken, nooit op te geven en steeds terug te komen”, zei Benzema na zijn vijfde eindzege in de Champions League.

Zinédine Zidane was in 1998 de laatste Franse winnaar van de Gouden Bal-verkiezing, die wordt georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De winnaar van dit jaar wordt op 17 oktober gehuldigd in Parijs.

Volledig scherm Karim Benzema. © AFP Volledig scherm Karim Benzema. © ANP / EPA