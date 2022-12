Karim Benzema sluit 2022 in stijl af bij moeizame zege Real Madrid, PSV-opponent blijft matig presteren

Met videoReal Madrid heeft in ieder geval voor een dag de koppositie in Spanje overgenomen van FC Barcelona. De ploeg van Carlo Ancelotti boekte dankzij Karim Benzema een 2-0-overwinning op bezoek bij Real Valladolid.

Benzema opende pas in de 83ste minuut de score vanaf de strafschopstip. De Franse spits zette vijf minuten later op aangeven van landgenoot Eduardo Camavinga de 2-0-eindstand op het bord. Met zijn twee goals was Benzema, dit jaar winnaar van de Ballon d’Or, in 2022 betrokken bij liefst veertig goals. Zelf maakte hij er 32 terwijl hij er ook nog eens acht voorbereidde.



Sergio León van Valladolid zat toen al in de catacomben met een rode kaart, nadat hij zich verbaal had laten gaan. Real komt met de zege op 38 punten uit vijftien wedstrijden. FC Barcelona, dat zaterdag vanaf 14.00 uur nog thuis de stadsderby tegen Espanyol speelt, heeft nu een punt minder.

Volledig scherm Karim Benzema. © AP

Sevilla

Sevilla, tegenstander van PSV in de tussenronde van de Europa League, heeft de Spaanse competitie hervat met een gelijkspel. In de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo werd het 1-1. Beide clubs presteerden in de eerste seizoenshelft matig: Celta staat zestiende, Sevilla zelfs nog twee plekken lager.

Sevilla kwam na een half uur op achterstand door een doelpunt van Gabriel Veiga, die de diepte in werd gestuurd en het afmaakte met een stiftje. 10 minuten na rust zorgde Kike Salas voor de gelijkmaker door raak te koppen uit een corner. Voor Sevilla was het al het zesde gelijkspel in vijftien duels. De club heeft pas 12 punten. Bij Sevilla stond Yassine Bounou onder de lat. De keeper van het Marokkaanse elftal keerde vlak voor de hervatting van de competitie terug in Spanje.

Volledig scherm Gabri Veiga opent de score namens Celta de Vigo. © ANP / EPA