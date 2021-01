Keeper Genoa kan op zoek naar nieuwe auto: medewerker wasstraat rijdt Ferrari in de prak

Het was een pechdag voor de tweede doelman van Genoa. De Italiaan had zijn bolide bij de plaatselijke carwash gestald. Die zou later op de dag gebracht worden naar het trainingscomplex van de Serie A-club. Dat ging niet zoals gewenst. Een medewerker van de wasstraat crashte de wagen, die een vermogen heeft van 740 pk, tegen de vangrail. Vervolgens raakte de bolide enkele geparkeerde auto’s. Er vielen gelukkig geen gewonden bij het ongeval, maar van de voorkant van de Ferrari was niets meer terug te zien.

Marchetti, die in 2011 nog voor 5,5 miljoen euro van Cagliari naar Lazio werd verkocht, is de tweede doelman van Genoa achter Mattia Perin. Hij speelde dit seizoen vijf wedstrijden voor de nummer zeventien van Italië.

De Italiaan reageerde na het voorval op Instagram met een glimlach. ,,Wat er gebeurd is, is zeer jammer. Maar gelukkig is er niemand gewond. Dat is het belangrijkste. Ik heb intussen veel nare reacties gelezen, wat helemaal niet hoeft. Er zijn ergere dingen in het leven”, aldus de sluitpost.