Kersvers kampioen Liverpool hard onderuit bij oude kampioen ManCity

De kersverse kampioen van Engeland begon nog prima tegen City, want de paal voorkwam na zo'n twintig minuten de 0-1 van Mohamed Salah. Vijf minuten later ging Raheem Sterling, oud-speler van Liverpool, in het strafschopgebied naar de grond: strafschop. Kevin de Bruyne faalde niet en schoot City op voorsprong.



Na die openingstreffer was de thuisploeg los en stortte Liverpool juist in. In de 35ste minuut was Sterling het eindstadion van een snelle uitbraak: 2-0. En vlak voor rust werd het ook 3-0, met dank aan De Bruyne, die met een prachtige pass Phil Foden in staat stelde om te scoren.