Kersverse aanwinst Harry Kane begint bij Bayern München op de bank in Supercup

met video ‘FC Twen­te-onwaardig’ en ‘vreselijk’: Twen­te-directeur Paul van der Kraan veroor­deelt vechtpar­tij

In de Grolsch Veste braken na afloop van FC Twente-Hammarby IF in het duel in de voorronde van de Conference League rellen uit. Directeur Paul van der Kraan schoof aan bij de persconferentie en noemde de massale vechtpartij ‘FC Twente-onwaardig’ en ‘vreselijk’.